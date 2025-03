Motorola G85: batteria da 5.000mAh, display pOLED e doppia fotocamera, è il BEST BUY da prendere oggi (-46%)

Il Motorola G85 è un dispositivo che ridefinisce l'innovazione con dettagli di alta qualità. Il suo display curvo pOLED da 6.67" FHD+ offre un’esperienza visiva straordinaria, con una qualità cinematografica che ti immerge completamente nei contenuti.

L'audio Dolby Atmos multidimensionale rende ogni suono più ricco e dettagliato, per un’esperienza davvero avvolgente. Il design del Motorola G85 è ultra sottile e leggero, con una finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, che aggiunge un tocco di eleganza e sostenibilità.

Per gli appassionati di fotografia e video, il comparto fotografico avanzato da 50+8 MP garantisce foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la stabilizzazione ottica dell'immagine ti consente di girare video fluidi e stabili, perfetti per ogni situazione.

Grazie al potente processore Snapdragon 6s Gen 3, il Motorola G85 offre prestazioni 5G all’avanguardia, permettendoti di sfruttare appieno la velocità della rete 5G per streaming, gaming e molto altro. La batteria da 5000 mAh ti offre un'autonomia incredibile, mentre la ricarica rapida da 33W ti consente di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica, per rimanere sempre produttivo e connesso.

Oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, viene messo in sconto del 47% il Motorola G85 che viene venduto a 176,50€. Approfitta di questa super promo!