Motorola G54: autonomia al top e display con refresh rate da 120Hz, l'entry level definitivo (-36%)

Il Motorola G54 è lo smartphone ideale per chi cerca un’esperienza visiva e multimediale fluida e immersiva. Grazie al suo display da 6,5” FHD+ a 120 Hz, ogni immagine, video o gioco prende vita con una fluidità eccezionale. L’esperienza è arricchita da un audio stereo multidimensionale, che offre un suono avvolgente e potente, perfetto per film, musica e gaming.

Per gli amanti della fotografia, il sistema di fotocamere avanzato del Motorola G54 garantisce scatti straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione. La presenza della stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) consente di registrare video più fluidi e privi di sfocature, mentre le funzionalità intelligenti ottimizzano automaticamente le immagini, rendendole subito pronte per essere condivise sui social.

Non dovrai più preoccuparti della batteria durante la giornata: con una capacità di 5000 mAh, il Motorola G54 assicura autonomia prolungata per lavorare, guardare contenuti o giocare senza interruzioni. E quando è il momento di ricaricare, la ricarica rapida ti permette di tornare subito operativo.

Potente, affidabile e ricco di funzionalità avanzate, il Motorola G54 è perfetto per chi desidera prestazioni fluide, una fotocamera intelligente e una batteria di lunga durata in un unico dispositivo.