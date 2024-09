Motorola g54 5G: display da 6,5", 12GB di RAM e 512GB di memoria (-40%)

Se sei indeciso su quale sia lo smartphone con il migliore rapporto qualità prezzo allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa promozione incredibile. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola g54 5G a soli 149,98 euro, invece che 249,90 euro.

È tutto vero non stai sognando. Siamo di fronte uno sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Avrai per le mani uno smartphone in grado di darti notevoli soddisfazioni, grazie a un bellissimo display, un'ottima fotocamera, la resistenza all'acqua e la capacità interna esagerata. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola g54 5G: il migliore a questa cifra

Dopo aver visto diversi modelli e le loro caratteristiche possiamo affermare con certezza che Motorola g54 5G è il migliore a questo prezzo. Si tratta di un ottimo smartphone con un display generoso da 6,5 pollici FHD dotato di una velocissima frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ha un design leggero e robusto con un peso di appena 177 grammi e uno spessore di poco meno di 8 mm. Inoltre è resistente all'acqua con certificazione IP52.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7020 con il sistema operativo Android 13, 12 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. Possiede il lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale. Ha una super batteria da 5000 mAh e una ricarica TurboPower da 15 W. Inoltre è Dual Sim e possiede la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Penso che ora nemmeno tu abbia un singolo dubbio. Questo è lo smartphone migliore che puoi acquistare a un prezzo così basso. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola g54 5G a soli 149,98 euro, invece che 249,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.