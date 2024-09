Motorola g54 5G (12/256GB) crolla a un prezzaccio, ora è un affare

Oggi ho deciso di segnalarti uno smartphone entry level dalle prestazioni strabilianti che puoi avere anche a un prezzo decisamente vantaggioso. Sto parlando di Motorola g54 5G, nella versione da 256 GB, che puoi acquistare su Amazon a soli 163,97 euro, invece che 249,90 euro.

Grazie a questo sconto del 34% oggi puoi risparmiare ben 86 euro sul totale. è davvero un prezzo incredibile da non farsi scappare. Con questo smartphone puoi scattare foto bellissime e ha una batteria che dura a lungo. È robusto e resistente all'acqua, possiede due slot per scheda Sim, Android 13 e un display FHD+ con refresh rate da 120 Hz. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 32,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola g54 5G: a questo prezzo non trovi di meglio

Siamo indubbiamente di fronte a uno smartphone entry level che però non delude affatto. Motorola g54 5G ha diverse caratteristiche presenti anche su medio gamma. Possiede intanto un bellissimo display da 6,5 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento velocissima, fino a 120 Hz. Ha un peso di soli 177 grammi e uno spessore poco inferiore agli 8 mm. Inoltre è certificato IP52 per resistere all'acqua.

Gode del potente processore MediaTek Dimensity 7020 con Android 13, supportato da 12 GB di RAM, in questa versione, e ha un'archiviazione da 256 GB, espandibili fino a 1 TB con una scheda microSD. Possiede il lettore d'impronte digitali e il riconoscimento facciale. Monta una batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower da 15W. Ed è dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP. Senza dimenticare che essendo 5G puoi navigare su Internet velocemente in tutte le are coperte da questa tecnologia.

Insomma una vera bomba da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Se vuoi uno smartphone che costi poco ma che offra ottime prestazioni questo dev'essere tuo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola g54 5G a soli 163,97 euro, invece che 249,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.