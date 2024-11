Motorola Edge 50 Pro è il BEST BUY da prendere oggi (-40%)

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul suo Edge 50 Pro che viene venduto a 419,99€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola Edge 50 Pro

Il Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone che combina design, potenza e innovazione per offrire un’esperienza unica e avanzata. Il suo design perfettamente bilanciato si distingue per l’uso di materiali naturali al tatto, bordi arrotondati ed ergonomici, e la protezione IP68, che garantisce resistenza a polvere e immersione in acqua. Un connubio perfetto tra eleganza e robustezza.

Le funzionalità fotografiche avanzate lo rendono ideale per catturare ogni momento. Grazie all’IA integrata e al teleobiettivo 3x, è possibile scattare foto nitide anche a distanza e registrare video sempre a fuoco, ricchi di dettagli e profondità.

La ricarica TurboPower da 125W è un vero punto di svolta: in soli 6 minuti di ricarica, il dispositivo garantisce un’intera giornata di autonomia, eliminando ogni preoccupazione legata alla batteria. Questa velocità di ricarica lo rende uno dei più rapidi della categoria.

Il display pOLED Super HD da 6,7 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria. Con colori vivaci di qualità cinematografica, dettagli nitidi e un contrasto infinito, è perfetto per godersi film, serie TV e qualsiasi contenuto multimediale. Il Motorola Edge 50 Pro include anche esclusive funzionalità Moto, progettate per offrire un’esperienza utente intuitiva, personalizzata e sicura.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 40% sul Motorola Edge 50 Pro che viene venduto a 419,99€. Da non lasciarsi scappare!

