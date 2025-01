Motorola Edge 50 Neo: uno dei migliori medio gamma in super sconto

Se l'idea è quella di acquistare uno smartphone di fascia media per non spendere un'esagerazione ma neanche fare eccessive rinunce sulle prestazioni, ho scovato l'offerta perfetta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola Edge 50 Neo a soli 313 euro, invece che 499,90 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale di Motorola ed è quello che vedi sopra. Quindi sul prezzo di partenza c'è un risparmio notevole di 187 euro circa. Davvero niente male per questo smartphone. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola Edge 50 Neo non delude e costa poco

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo di Motorola Edge 50 Neo è uno dei migliori. Se non vuoi spendere tanto e avere comunque uno smartphone dalle ottime prestazioni è la scelta giusta. È dotato del processore MediaTek Dimensity 7300, con Android 14 e la bellezza di 12 GB di RAM.

Ha un bellissimo display pOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco da 3000 nit. Gode di ben 512 GB di memoria interna che non si esaurisce praticamente mai. Garantisce foto bellissime grazie a un sensore principale Sony - LYTIA 700C da 50 MP e un sensore della camera frontale da 32 MP per ottimi selfie. E poi monta una batteria da 4310 mAh con ricarica cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W.

Insomma una vera potenza senza dover spendere un patrimonio. Fai presto però perché ovviamente è un prezzo che non durerà a lungo. Per cui vola su Amazon e acquista il tuo Motorola Edge 50 Neo a soli 313 euro, invece che 499,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

