Motorola edge 50 neo (8/256GB) camera Sony LYTIA da 50MP e IP68

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone straordinario, con prestazioni eccellenti, a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola edge 50 neo a soli 324,99 euro, invece che 429 euro.

Anche se potresti non vederlo considera che sul prezzo di partenza c'è uno sconto del 24% e quindi ora risparmi la bellezza di 104 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 65 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 50 neo a un prezzaccio solo su Amazon

Con questa promozione Motorola edge 50 neo diventa sicuramente lo smartphone medio gamma da avere. Ha prestazioni davvero pazzesche. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7300 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e gode di una memoria interna di ben 256 GB. Inoltre possiede il performante sistema operativo Android 14.

Ha uno straordinario display pOLED da 6,4 pollici Super HD da 2670 x 1220p, un refresh rate da 120 Hz e una luminosità massima di 3000 nit. Monta inoltre una mega batteria da 4310 mAh con ricarica TurboPower cablata da 68 W e ricarica wireless da 15 W. È dotato di una fotocamera professionale Sony LYTIA 700C da 50 MP con stabilizzatore ottico per scatti professionali. E pesa solo 171 grammi per uno spessore di 8,1 mm.

Siamo di fronte a una di quelle offerte da non farsi scappare assolutamente. Quindi prima che sia troppo tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 neo a soli 324,99 euro, invece che 429 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.