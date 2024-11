Motorola Edge 50 Fusion SFONDA il muro dei 300€ (-34%)

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nella telefonia e oggi, su Amazon, il suo Edge 50 Fusion viene messo in sconto del 34% per un costo totale e finale di soli 296,50€.

Motorola Edge 50 Fusion al 34% di sconto: che affare per il Black Friday!

Il Motorola Edge 50 Fusion combina design, performance e innovazione per offrire un’esperienza mobile di altissimo livello. Con il suo design ultrasottile e leggero, caratterizzato da curve simmetriche ed eleganza minimalista, è progettato per distinguersi. Inoltre, la protezione IP68 garantisce resistenza all’immersione in acqua, offrendo durabilità in ogni situazione.

Il display pOLED FHD+ da 6,67" con una frequenza di aggiornamento di 144Hz trasforma il modo di vivere contenuti multimediali. Colori vivaci, contrasto eccezionale e dettagli nitidi si combinano con il sistema audio Dolby Atmos, creando un’esperienza audiovisiva immersiva per film, giochi e serie TV.

Sul fronte fotografico, il Motorola Edge 50 Fusion è equipaggiato con un sistema di fotocamere straordinario: un sensore principale da 50 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP. Grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore, puoi scattare foto dettagliate e registrare video nitidi in qualsiasi condizione di luce.

La batteria da 5000mAh garantisce un’ottima autonomia, mentre la ricarica TurboPower da 68W, inclusa nella confezione, ti permette di ricaricare rapidamente e tornare subito operativo. Il potente processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da fino a 12 GB di memoria con Estensione RAM e 512 GB di storage, offre prestazioni fluide e spazio in abbondanza per app, file e giochi.

