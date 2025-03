Motorola edge 50 fusion: oggi su Amazon lo paghi quasi la metà (-230€)

Ecco per te uno degli smartphone più all'avanguardia del momento che oggi può essere tuo ad un prezzo bomba! Si tratta del Motorola edge 50 fusion, al momento disponibile su Amazon a soli 266 euro con un super sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è davvero un'occasione più unica che rara!

Motorola edge 50 fusion: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion innanzitutto è dotato del potente processore Snapdragon 7s Gen 2 grazie al quale potrai effettuare qualsiasi operazione, sia per lavoro che per intrattenimento quotidiano, in maniera super fluida ed ottimale.

Questo modello, tra l'altro, vanta 12 GB di memoria con estensione RAM e 512 GB di storage così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file in modo sicuro, ed averlo sempre a disposizione quando ne hai bisogno.

In più, dispone di un enorme display pOLED FHD+ da 6,67 pollici e da 144Hz supportato da un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos: questo vuol dire che potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e goderti spettacoli e film con una visualizzazione cinematografica.

Un'altra specifica di spicco è il comparto di fotocamere straordinario da 50MP+13MP che permette di realizzare foto e video impeccabili con qualsiasi condizione di luce esterna.

Infine, la batteria da 5000mAh e la ricarica TurboPower da 68W offrono un'efficienza energetica imbattibile che non ti abbandona mai.

