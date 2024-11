Motorola Edge 50 Fusion: a 272€ è un affare clamoroso, best buy

Motorola è un'azienda con una lunghissima tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto mega del 32% sul suo Edge 50 Fusion che viene venduto a soli 272€.

La scheda tecnica e d'utilizzo del Motorola Edge 50 Fusion

Scopri il nuovo Motorola Edge 50 Fusion, un capolavoro di design e tecnologia. Con un corpo ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo, questo smartphone combina estetica e funzionalità. Grazie alla protezione IP68, resiste alle immersioni in acqua, offrendoti tranquillità in ogni situazione.

Immergiti in un'esperienza visiva senza precedenti con il display pOLED FHD+ da 6,67". La frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce una fluidità straordinaria, mentre il contrasto eccezionale e i colori vivaci ti faranno apprezzare ogni dettaglio di film e spettacoli. L'audio multidimensionale Dolby Atmos completa l’esperienza, regalando un suono avvolgente e di qualità superiore.

La fotografia diventa un gioco da ragazzi con il sistema di fotocamere da 50MP+13MP. Grazie alla tecnologia di messa a fuoco con un numero di pixel 32 volte superiore, puoi scattare foto e girare video nitidi e ricchi di dettagli, indipendentemente dalle condizioni di luce.

Non farti fermare dal tempo: con la batteria da 5000mAh, hai l’energia per tutta la giornata. E se hai bisogno di una ricarica veloce, il sistema TurboPower da 68W incluso nella confezione ti permette di riprendere in pochi minuti. Al cuore del Motorola Edge 50 Fusion trovi il processore Snapdragon 7s Gen 2, che garantisce prestazioni fluide e rapide.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto mega del 32% sul Motorola Edge 50 Fusion che viene venduto a soli 272€. Approfittane ora!

