Motorola Edge 50 Fusion da 512GB su eBay a prezzo regalo (-180€)

Se stai cercando il giusto compromesso tra qualità e prezzo in uno smartphone, allora sono certo che non vuoi lasciarti scappare questa ottima promozione. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Motorola Edge 50 Fusion a soli 268,84 euro, invece che 449 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sul sito ufficiale di Motorola, anche se su eBay non viene segnalato. E dunque ora hai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 180 euro sul totale. Davvero un'occasione da non perdere. Avrai per le mani uno spettacolare smartphone con prestazioni eccellenti senza svenarti.

Motorola Edge 50 Fusion adesso è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, Motorola Edge 50 Fusion in questo momento è il migliore smartphone che puoi acquistare per questa fascia di prezzo. Ha un peso di soli 175 grammi e uno spessore di appena 7,9 grammi, risultando quindi molto maneggevole. Gode di un display OLED curvo da 6,7 pollici con refresh rate a 144 Hz e una luminosità pazzesca che arriva fino a 1.600 nits. Il sistema operativo a bordo è Android 14, fluido e veloce, e gode della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Monta il potente processore Snapdragon 7s Gen 2 e viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccezionali. Inoltre ha una memoria interna da 512 GB che non si esaurisce mai. La sua batteria da 5.000 mAh dura tantissimo e ha una ricarica rapida da 68 W. Potrai inoltre scattare foto professionali con la fotocamera principale da 50 MP, dotata di ultra-grandangolare da 13 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Insomma se vuoi spendere il meno possibile riuscendo comunque ad avere un ottimo smartphone questa è l'occasione perfetta. Quindi sali a bordo del treno, vai subito su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 50 Fusion a soli 268,84 euro, invece che 449 euro. Se concludi subito il tuo ordine lo potrai ricevere a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

