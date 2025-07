Motorola edge 50 (12/512 GB) con Snapdragon 7 oggi a 205€ in MENO

Hai deciso di acquistare un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un'esagerazione? Vorresti portarti a casa un medio gamma a un prezzo ragionevole? Allora vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Motorola edge 50 a soli 394,99 euro, invece che 599 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. C'è uno sconto del 34% che in questo momento taglia il prezzo drasticamente e ti consente di risparmiare 205 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola edge 50 è da acquistare adesso

Motorola edge 50 è un medio gamma con qualcosa in più nella sua migliore versione e soprattutto a un prezzo decisamente vantaggioso. Si presenta con un bellissimo display pOLED Super HD da 6,67 pollici dotato di frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima da 1900 nit. Ha un peso di soli 180 grammi e uno spessore di appena 7,8 mm nonostante la sua certificazione IP68 per resistere all'acqua e alla polvere.

Monta il potente processore Snapdragon 7 Gen 1 che viene supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Mentre come memoria interna troverai la bellezza di 512 GB che sono praticamente inesauribili. Ottima anche la super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 68 W. E non dimentichiamo la tripla fotocamera con sensore principale Sony Lytia 700C da 50 MP, teleobiettivo da 10 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e fotocamera frontale da 32 MP. È dual Sim e troverai inclusa la sua cover protettiva.

Una straordinaria opportunità per avere uno smartphone medio gamma a un ottimo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 a soli 394,99 euro, invece che 599 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.