Motorola E14 a 65€: l'entry level da prendere oggi è lui (-41%)

Motorola è un'azienda con una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo E14, viene messo in maxi offerta del 41% e viene venduto a soli 65€ per la settimana del Black Friday.

Motorola E14: ecco le caratteristiche di questo entry-level

Il Motorola E14 è lo smartphone ideale per chi cerca funzionalità essenziali, prestazioni affidabili e un design moderno. Progettato per accompagnarti nelle attività quotidiane, offre una batteria di lunga durata da 5.000 mAh, che elimina la necessità di ricariche frequenti, consentendoti di lavorare, giocare e divertirti per tutta la giornata.

Con il suo ampio display da 6,56 pollici HD+, il Motorola E14 dà vita ai tuoi contenuti con colori vivaci e dettagli nitidi, garantendo un’esperienza visiva immersiva. La frequenza di aggiornamento a 90 Hz assicura una fluidità eccezionale durante lo scorrimento e l’utilizzo delle app.

Sul fronte fotografico, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 13 MP, perfetta per catturare momenti indimenticabili con chiarezza e qualità. Il sistema operativo Android 14 Go Edition ottimizza le prestazioni grazie a un’interfaccia leggera e intuitiva, perfetta per sfruttare al meglio i 2 GB di RAM e i 64 GB di memoria interna, espandibili per conservare foto, video e documenti senza preoccupazioni.

Compatibile con tutti i vettori e dotato di connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth, il Motorola E14 garantisce un’esperienza senza interruzioni, ovunque ti trovi. Il design elegante e pratico lo rende adatto a ogni occasione.

Oggi, su Amazon, il Motorola E14, viene messo in maxi offerta del 41% e viene venduto a soli 65€ per la settimana del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.