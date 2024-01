MotoGP 23 Day One Edition per PS5 a soli 29,99€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Se al Black Friday dormivi, o semplicemente non ci hai pensato oppure avevi terminato il budget, oggi non hai più scuse: il videogioco MotoGP 23 - Day One Edition - per PS5 è in offerta a 29,99 euro su Amazon anziché 70,99€ (prezzo consigliato). Si tratta di fatto del prezzo più basso di sempre per il nuovo capitolo del gioco della MotoGP, di fatto perché la differenza con il minimo storico raggiunto a fine novembre è di appena 50 centesimi. Ecco il link all'offerta.

MotoGP 23 Day One Edition in sconto del 58% su Amazon

Sei tifoso della Ducati? Allora non potrai non provare a rivincere il titolo con Pecco Bagnaia, dopo il bis iridato concesso quest'anno grazie al successo contro Jorge Martin. Se invece sei intenzionato a interrompere l'egemonia della Ducati nella classe regina, prova a far risplendere l'enorme progetto della casa austriaca KTM o a far volare l'Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Gareggia senza limiti, prova l'esperienza del Meteo Dinamico, progredisci e sali di livello correndo, correndo e ancora correndo, metro su metro, pista dopo pista. E se ami la carriera, mettiti in gioco a partire dalla Moto3, fino a raggiungere l'olimpo della MotoGP e inseguire il sogno iridato.

L'offerta di Amazon è a tempo, come indica chiaramente il bollino rosso riportato sulla pagina dell'offerta. Questo significa che già nelle prossime ore il prezzo qui sopra (e qui sotto) potrebbe essere più alto.

Cogli al volo l'ultima promozione Amazon sul videogioco MotoGP 23 per PS5 (Edizione Day One), così da risparmiare la bellezza di 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per la spedizione.

