Monitora tutta casa con la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo a soli 19€

Per controllare casa in qualsiasi momento della giornata, anche da remoto, prova la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto conveniente del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C200 offre una visualizzazione sempre di alta qualità con una visione notturna fino a 8 metri ed una risoluzione 1080p che garantisce immagini nitide e chiare con qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo dispositivo di sorveglianza si caratterizza, inoltre, per un movimento orizzontale fino a 360° e un movimento verticale fino a 114° così da avere sempre una visione dettagliata di ogni angolo della stanza.

La modalità di utilizzo è semplicissima così come la configurazione da poter effettuare seguendo le facili istruzioni dall'applicazione adibita. In più la telecamera invia istantaneamente notifiche push dall'app quando viene intercettato un movimento così da poter intervenire in caso di ospiti indesiderati.

Allo stesso tempo, questo modello supporta la registrazione in loop così la nuova registrazione sovrascriverà quella vecchia quando la memoria è piena. Inoltre è compatibile con Alexa Echo Show: questo vuol dire che basteranno dei semplici comandi vocali per azionarla in qualsiasi momento.

