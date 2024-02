Monitora il tuo organismo e i tuoi social direttamente dal polso: Google Pixel Watch 2 IN PROMOZIONE

Il Pixel Watch 2 di Google è uno smartwatch che unisce tecnologia avanzata e funzionalità di monitoraggio per migliorare il benessere degli utenti. Con uno schermo da 1,4 pollici e uno stile moderno in colore nero, si adatta perfettamente a un pubblico unisex adulto, offrendo una combinazione di stile e prestazioni.

Una delle caratteristiche distintive di questo smartwatch è l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale di Google e un nuovo sensore, sviluppato in collaborazione con Fitbit, che offre un monitoraggio preciso del battito cardiaco, fornendo dati dettagliati relativi al fitness e al benessere. La funzionalità Risposta del corpo di Fitbit aiuta a identificare segni potenziali di stress e a intervenire tempestivamente.

Il Pixel Watch 2 è dotato di un sensore integrato che rileva le variazioni della temperatura, utili per monitorare l'ambiente di sonno, il ciclo mestruale e le variazioni nel benessere generale dell'utente. Inoltre, l'app ECG consente di valutare il ritmo cardiaco e ricevere notifiche in caso di irregolarità.

Per la sicurezza degli utenti, il Pixel Watch 2 offre funzionalità di rilevamento cadute, che permette di contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente grave. In situazioni di pericolo, la funzione SOS emergenze consente di avvisare rapidamente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

