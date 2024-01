Monitor LG UltraWide 26" in offerta a 149,99€ (ESCLUSIVA AMAZON)

Il monitor LG UltraWide da 26" con risoluzione Full HD è in offerta a tempo a 149,99 euro su Amazon, dove è in vendita in esclusiva. L'ultima offerta ti permette di risparmiare circa 50 euro sul prezzo consigliato (199€) e 20 euro sul prezzo più basso recente (169,99€). Il pannello UltraWide offre maggiore spazio per la propria creatività, con il formato 21:9 che consente di migliorare il livello di produttività, per un prodotto dunque ideale per quanti lavorano in smart working e con software di grafica. Ecco il link all'offerta.

LG UltraWide Monitor in offerta sotto i 150 euro su Amazon

Il monitor LG UltraWide è dotato di display IPS con sRGB 99%, per una riproduzione delle immagini dai colori realistici e uniformi, senza che mostrino il fianco a imperfezioni di sorta qualunque sia il punto di osservazione.

L'altra caratteristica più importante è il formato 21:9, che porta la risoluzione a 2560x1080 (WFHD) e permette di affiancare documenti, file Excel e presentazioni su una singola schermata, così da non perdere nessuna informazione importante.

Un ulteriore punto di forza del monitor è l'integrazione della tecnologia AMD FreeSync con refresh rate a 75 Hz. Questa garantisce immagini fluide, senza scatti e prive dell'effetto tearing.

La disponibilità dell'articolo in questione è immediata. Ciò significa che se lo ordini oggi puoi riceverlo a casa tua già nei prossimi giorni, senza pagare nulla per le spese di spedizione (solo abbonati Prime).

LG UltraWide Monitor è in offerta a tempo a 149,99 euro sul sito amazon.it: cogli al volo l'occasione per risparmiare quasi 50 euro sul prezzo consigliato.

