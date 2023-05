Quando si parla di monitor, AOC è sicuramente uno dei brand da considerare come punto di riferimento. L'azienda taiwanese propone soluzioni per tutti gli utilizzi e, per fortuna, tutte le tasche. Se cerchi la qualità ma non vuoi spendere una cifra esorbitante, oggi trovi su Amazon l'AOC 24B2XH, monitor da 24" con tecnologia IPS, a soli 99€. Mai visto a così poco, dunque meglio approfittarne subito.

Solo 99€ per il monitor FHD da 24 pollici firmato AOC: che affare su Amazon!

Il monitor AOC 24B2XH vanta un display LCD Full HD (1920x1080). Il pannello è un IPS (In-Plane Switching), tecnologia che offre ampi angoli di visione, colori vivaci e dettagli nitidi, rendendolo ideale per attività come la visione di contenuti multimediali, la navigazione web e il lavoro di ufficio.

Con una dimensione dello schermo di 24 pollici, il monitor offre una superficie di visualizzazione ideale per multitasking e produttività. La frequenza d'aggiornamento è di 75Hz, e c'è il supporto della feature Low Blue Mode, che migliora l'esperienza d'uso per chi passa molto tempo al computer.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor AOC 24B2XH è dotato di una porta HDMI, di una VGA e anche di un output audio da 3,5mm. Questo significa che puoi collegare facilmente computer desktop, laptop e console di gioco, ma anche altoparlanti e, soprattutto, cuffie cablate. Una soluzione ottimale per chi punta all'ordine più totale sulla scrivania e non vuole l'ingombro di diffusori in bella vista.

Dal punto di vista del design, il monitor AOC 24B2XH presenta un telaio sottile e un supporto stabile. Questo lo rende adatto sia per l'uso su scrivanie che per il montaggio a parete (supporto allo standard VESA), consentendo di risparmiare spazio e adattarsi a diverse configurazioni.

Il 24B2XH di AOC è un monitor FHD di qualità che, oggi più che mai, costa davvero poco. È pensato per un uso quotidiano di base, non di certo per il gaming o per i professionisti che cercano il meglio in termini di resa del colore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.