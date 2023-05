I gamer professionisti o gli utenti che cercano un monitor di alta fascia per godersi esperienze videoludiche senza precedenti, devono puntare su periferiche come l'LG 24GN65R UltraGear con pannello FHD IPS HDR 10 da 24" e supporto a tecnologie come AMD FreeSync Premium. La frequenza d'aggiornamento? 144Hz!

Il prezzo di listino del monitor LG da gaming è di 239€ ma su Amazon oggi lo trovi scontato del 25%. Questo significa che puoi completare l'acquisto a soli 179,99€, spedizione compresa (se ti abboni a Prime).

Non ti vuoi "accontentare" dei 24 pollici? Ancora su Amazon, trovi in offerta a 399,99€ (anziché 479€) l'UltraGear da 27" con risoluzione QHD e tecnologia NanoIPS.

Il tuo prossimo monitor da gaming deve essere un LG UltraGear: approfitta degli sconti Amazon

Il monitor da gaming di LG ha un unico obiettivo: garantire un'esperienza di gioco di alta qualità. Come anticipato, lo schermo è da 24 pollici con una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e offre una nitidezza e una chiarezza visiva notevoli, consentendoti di apprezzare ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti.

L'UltraGear da 24" di LG supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un gigantesco balzo in avanti rispetto ai tradizionali monitor da 60 Hz. Una frequenza di aggiornamento più elevata significa che il monitor è in grado di visualizzare fino a 144 fotogrammi al secondo, rendendo le immagini più fluide e reattive. Il tempo di risposta (tempo necessario per un pixel di cambiare da un colore all'altro) del monitor da gaming di LG è di 1 ms. Un tempo di risposta così rapido riduce al minimo lo sfocamento dei movimenti veloci, offrendo un'immagine nitida e chiara anche durante le scene ad alta azione.

Il 24GN65R UltraGear di LG supporta la tecnologia Adaptive-Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la frequenza di frame della scheda grafica del computer. Questa sincronizzazione elimina lo screen tearing e lo stuttering, offrendo un'esperienza di gioco più fluida e priva di interruzioni visive indesiderate. Inoltre, riduce anche il ritardo dell'input, consentendo ai comandi dei giocatori di essere più reattivi.

Non mancano poi diverse modalità di gioco preimpostate che ottimizzano automaticamente le impostazioni dell'immagine in base al tipo di gioco.

Ma non è finita qui, perché l'UltraGear di LG da 24 pollici è dotato di porte HDMI e DisplayPort e offre funzionalità aggiuntive come l'anti-ghosting per una migliore precisione dell'input e il supporto per la tecnologia HDR per una resa dei colori e un contrasto superiori, offrendo immagini più realistiche e coinvolgenti durante il gioco.

