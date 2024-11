MongoDB Day Roma, 12 novembre 2024

Il 12 novembre 2024 tornerà a Roma il MongoDB Day, una giornata interamente dedicata alle soluzioni MongoDB, i tool e le best practice per lo sviluppo di applicazioni Data Driven. L'evento avrà luogo presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica e prevede un keynote seguito da sessioni in cui verranno presentate testimonianze di clienti e, in contemporanea, workshop con dimostrazioni di prodotto e non solo.

Cosa è il MongoDB Day

MongoDB, piattaforma leader nella gestione dei dati per sviluppatori con oltre 50.700 clienti in più di 110 paesi, sarà al centro di un appuntamento durante il quale potrai incontrare gli esperti del noto database NoSQL e scoprire le sue nuove funzionalità per sviluppare applicazioni in modo semplice, veloce e innovativo. Il MongoDB Day riunirà 450 sviluppatori e professionisti del mondo IT, permettendoti di scoprire i programmi di trasformazione digitale realizzati da chi utilizza questo strumento e i risultati ottenuti.

Vi sarà anche una sala dedicata si svolgeranno i Workshop. Con sessioni tecniche pensate per gli sviluppatori che desiderano approfondire la loro conoscenza delle soluzioni basate su MongoDB.

Il programma dell'evento

Partecipare all'appuntamento permetterà di:

approfondire le ultime notizie su MongoDB e il suo ruolo crescente nel panorama tech italiano con Salvatore D'Auria, Area Vice President, e Federico di Francesco, Regional Vice President.

Scoprire tutti i dettagli della la roadmap di MongoDB e le novità introdotte in MongoDB 8.0 con Giulio Vezzelli, Senior Manager Solutions Architect.

Prendere parte a sessioni e testimonianze guidate da partner e clienti MongoDB.

Tra questi vi saranno anche:

Luca Sabolo, Head of IT Infrastructure, Poste Italiane.

Luca Marino, Head of State Owned Companies & Public Utilities, Amazon Web Services (AWS).

Paolo Bazzica, CIO, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

Enrico Senatore, CTO, Terna.

Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito ufficiale del MongoDB Day. Sullo stesso sito Web è presente il modulo per la registrazione.