MongoDB 8.0: tutte le novità dell'aggiornamento

Rilasciata nelle scorse ore, MongoDB 8.0 è stata presentata come la versione più performante del popolare DBMS non relazionale orientato ai documenti. Questa release integra miglioramenti rilevanti in termini di prestazioni, riduzione dei costi di scaling e funzionalità dedicate a scalabilità, integrità e sicurezza dei dati.

MongoDB 8.0 migliora il livello di performance dei database permettendo di interrogare e trasformare i dati più velocemente. Le ottimizzazioni architetturali apportate riducono in modo significativo il consumo di memoria e i tempi delle query. Viene offerta inoltre una gestione batch più efficiente a cui si accompagna un +32% nella velocità di throughput, un + 56% nella velocità di scritture in blocco e un +20% nella velocità di scrittura simultanea in replicazione dei dati.

Con la MongoDB Queryable Encryption, sviluppata dal MongoDB Cryptography Research Group, è possibile crittografare dati sensibili, archiviarli come dati randomizzati e crittografati nel database. Si possono inoltre eseguire query espressive sui dati crittografati, senza la necessità di competenze crittografiche avanzate.

Con l'introduzione delle query range in MongoDB 8.0, Queryable Encryption riduce il rischio di esposizione involontaria dei dati ed esfiltrazione su applicazioni che archiviano ed elaborano dati altamente sensibili. Mantenendoli crittografati durante tutto il ciclo di vita.

