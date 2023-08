Mondiali Basket: dove vedere Angola-Italia in streaming

Angola-Italia apre il mondiale di basket 2023 che si giocherà in terra asiatica e che vede gli azzurri presentarsi con grandi ambizioni dopo una fantastica preparazione. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 10.

Angola-Italia in streaming: cosa c'è da sapere

Il gruppo A, in cui è inserita l'Italia, presenta una serie di sfide interessanti che coinvolgeranno Repubblica Dominicana, Filippine e, naturalmente, l'Angola. La partita odierna si terrà nella sontuosa cornice della Philippine Arena, la più grande struttura indoor al mondo con una capienza di 55.000 spettatori.

Angola-Italia è una partita che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia per il basket azzurro. Capitan Gigi Datome e i suoi compagni sono pronti a scendere in campo e dare il massimo per conquistare una vittoria che li metterebbe subito in buona posizione nel girone. E tu, sei pronto a sostenere l'Italia in questa avventura?

La telecronaca della partita trasmessa da DAZN in streaming sarà guidata da Matteo Gandini, con il commento tecnico affidato ad Andrea Trinchieri. Abbonandoti a DAZN potrai seguire tutto il mondiale di basket 2023 in streaming dove vuoi e dai dispositivi che preferisci, senza dimenticare gli altri contenuti che includono, per gli appassionati di calcio, tutta la Serie A e tutta la Serie B.

