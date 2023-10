Mobile POS a canone zero: in offerta a soli 19 euro

Nexi, leader indiscusso nel settore dei pagamenti digitali, ha lanciato un'offerta imperdibile per i commercianti di tutte le dimensioni: Mobile POS a canone zero, ora disponibile al prezzo eccezionalmente conveniente di soli 19 euro, IVA inclusa, anziché 29 euro, rendendolo il prezzo più basso degli ultimi mesi.

La scelta saggia per il futuro del tuo business

Nexi continua a distinguersi offrendo una serie di vantaggi unici. Tra questi, la promozione Micropagamenti è un'esclusiva che permette di azzerare completamente le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro. La commissione è fissa a 1,89% e il POS accetta il pagamento da maggior parte delle carte, tra cui Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT. Per i commercianti che scelgono il Mobile POS, inoltre, è disponibile un credito d'imposta del 30% sull'importo delle commissioni.

Oltre alla convenienza economica, Nexi garantisce anche tempi di accredito rapidi e i fondi che diventano disponibili sul conto entro un giorno lavorativo dall'incasso. Con l'offerta Mobile POS a canone zero, non vi è alcun vincolo di apertura di un conto bancario e basta semplicemente possedere un conto corrente in Italia.

Il Mobile POS di Nexi è progettato per essere user-friendly e altamente sicuro. Leggero e compatto, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno del punto vendita, fornendo flessibilità ai commercianti per accettare pagamenti ovunque. Non perdere l'occasione di migliorare la tua attività e godere di vantaggi esclusivi con l'offerta Mobile POS di Nexi a soli 19 euro IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.