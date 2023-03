Mixxx 2.3.4: implementato il supporto per il Traktor Kontrol S2 Mk1

I coder di Mixxx, nota digital audio workstation open source e multipiattaforma dedicata ai DJ, hanno reso pubblica la nuova maintenance release del progetto. L'obbiettivo di questo programma è appunto dare tutti gli strumenti al DJ per eseguire le operazioni di live mixing durante un concerto o per registrare un brano. Mixxx 2.3.4 implementa diverse innovazioni che vanno concretamente a migliorare il workflow degli utenti. Nel dettaglio tale build va ad aggiornare il supporto per il controller mapping del Traktor Kontrol S2 Mk1 e per il Numark Party Mix controller. Inoltre è stata migliorata la gestione dei sampler e per gli HotCue button dedicati al Traktor S3 controller.

Oltretutto sempre in tale release di Mixxx troviamo del nuovo codice per quanto concerne il supporto ai controller Denon DJ MC7000 e Ableton Push. Su Mixxx 2.3.4 è reperibile la funzione di HotCue clear con il pad support ed una migliorata gestione dei vari elementi tipo: slider, knob e gli inverted tempo fader per il Numark DJ2Go2 controller. Sono stati aggiunte le feature di inverted pitch slider per il Numark N4 controller in modo tale che combacino con la disposizione della GUI (Graphical User Interface) del programma.

In Mixxx 2.3.4 sono stati anche migliorati le skin Tango e LateNight ed i coder hanno risolto diverse problematiche che si verificavano quando veniva eseguito il fetching dei dati da MusicBrainz o quando si sfruttava il programma in fullscreen su alcune distribuzioni Linux, come Ubuntu, che sfruttano l'ambiente grafico Unity con il global menu.

I developer hanno reso l'importazione di metadata dai database di Rekordbox o dei music file che includono dei Serato metadata più fluida e rapida. Inoltre è ora possibile eseguire l'importazione di questi dati anche tramite software di terze parti.

Per quanto concerne le novità "sotto il cofano" troviamo una compatibilità migliorata con il GCC 12.2 compiler e con CMake 3.24. Inoltre è stato aggiunto il supporto al multimedia framework open source FFmpeg 5.1.