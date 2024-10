Il mitico realme 12 Pro 5G (8/256GB) con fotocamera Sony è in promo al 25%

Hai deciso di acquistare uno smartphone che ti permetta di fare foto spettacolari e che possieda una memoria interna bella grande per evitare di cancellare ogni volta app, foto e video? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello realme 12 Pro 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 25% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 100 euro sul totale. Con questo smartphone puoi davvero fare quello che ti pare, dalle foto professionali al gaming. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Realme 12 Pro 5G con la splendida fotocamera Sony

Tra le tante cose incredibili di realme 12 Pro 5G, una delle cose più notevoli è sicuramente la fotocamera Sony IMX709 con teleobiettivo per ritratto da 32 MP e la fotocamera principale Sony IMX882 da 50 MP. In pratica potrai scattare foto professionali in qualsiasi momento della giornata senza nessun problema.

È dotato di un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 p, luminosità da 950 nit e refresh rate fino a 120 Hz. Gode del potente processore Snapdragon 6 Gen 1 con a supporto 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da ben 256 GB. Inoltre possiede una super batteria da 5.000 mAh con ricarica velocissima da 67 W.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione di questo tipo potrà durare a lungo. Per cui prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo realme 12 Pro 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.