Caldo torrido e afoso, a casa così come in ufficio. Ci sono persone che semplicemente non sopportano il clima estivo, e per loro c'è l'accessorio perfetto. Si tratta del mini ventilatore con batteria ricaricabile tramite USB, e questo significa che come fonte di energia si può utilizzare anche un computer, desktop o laptop che sia.

Quello che di HZD è l'ideale da portare ovunque, è silenzioso e supporta 3 modalità. Ma soprattutto costa solo 7,49€ utilizzando il codice promozionale JR3JJJ5R da inserire al momento del pagamento.

Così piccolo, così utile: il mini ventilatore USB è l'accessorio perfetto per questa calda estate

Il mini ventilatore di HZD è compatto e leggero (14.5 x 12 x 4 cm), e questo lo rende perfetto per praticamente qualsiasi ambiente. Lo si può posizionare comodamente anche sulle scrivanie dove di solito regna il caos, ma anche in auto, su una mensola in casa e/o ufficio. E occupa anche pochissimo spazio in valigia, e perché no, nella borsa.

Questo utile accessorio è da sfruttare ora (e fino ad agosto, almeno), con le temperature che aumentano giorno dopo giorno. Il mini ventilatore supporta tre livelli di velocità - bassa, media e alta - ma resta sempre silenzioso, così non arreca fastidio ai colleghi o ad altre persone che sono nei paraggi.

Il gadget può anche ruotare di 45° verso l'alto e verso il basso e il rumore diffuso dalle sue ventole non supera i 50 dB. Viene fornito con un cavo USB necessario per la ricarica e compatibile con tutti i computer - desktop o laptop non fa alcuna differenza - dotati di almeno una porta USB-A, ma anche con caricabatterie, hub e così via.

Per chiunque fosse interessa al mini ventilatore, è importante ricordare che per completare l'acquisto a soli 7,49€ è necessario inserire il codice promozionale JR3JJJ5R al momento del pagamento. Solo così si ottiene uno sconto immediato del 50%.

