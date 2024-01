Mini stampante fotografica TERMICA a soli 27,85€ su Amazon (disponibilità LIMITATA)

La mini stampante fotografica termica del marchio Gukkk è tra le offerte del giorno Amazon da non perdere: la puoi acquistare a 27,85€ invece che a 29,99€, grazie allo sconto del 7% sul prezzo più basso degli ultimi giorni. Ecco il link all’offerta.

La mini stampante fotografica termica, tra le migliori sul mercato in questa fascia di prezzo, garantisce ottime prestazioni grazie ad alcune caratteristiche chiave come la tecnologia di stampa termica senza inchiostro, la batteria ultra resistente e la connessione immediata via Bluetooth.

Mini stampante fotografica termica in offerta a 27,85 euro su Amazon

Più comoda da usare, interessante e pratica: il modello in offerta oggi su Amazon utilizza la connessione Bluetooth dell'applicazione Fun Print, che rende l'operazione di stampa wireless direttamente dallo smartphone alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia.

Con questo articolo puoi stampare foto, adesivi, orari di lavoro, ecc., ed è un'idea regalo perfetta per coppie di fidanzati, amici, familiari e studenti. Qualora la stampa non fosse nitida (può succedere dopo aver effettuato numerose stampe), puoi risolvere subito il problema utilizzando dell'alcol per pulire la barra laser della stampante, che trovi nel vano del caricatore della carta.

La mini stampante fotografica termica è in offerta a soli 27,85€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, gli utenti Prime beneficiano quindi delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida. Affrettati però, la disponibilità è limitata nel momento in cui pubblichiamo questo articolo, potrebbe quindi terminare tra poco.

