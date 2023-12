Mini PC con schermo LCD, 16GB RAM + 1TB SSD a 89€ in MENO

I mini PC si stanno facendo strada e ora rappresentano sempre di più la soluzione perfetta per chi vuole qualcosa che occupi poco spazio senza sacrificare le performance. Ecco perché vogliamo segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di averne uno a soli 239,59 euro, invece che 329 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina e di inserire il codice X4VQLJZN al momento del pagamento. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC: la soluzione perfetta per spendere poco

Sicuramente con questa promozione puoi avere un ottimo computer spendendo molto meno del suo prezzo. E lo puoi usare un po' per tutto. Il processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione è in grado di gestire bene i carichi e ti permette di lavorare tranquillamente con tutti i programmi.

Non avrai nemmeno problemi di archiviazione visto che troverai un SSD da ben 1 TB di memoria interna che non si esaurirà mai. Ed è dotato di due slot M.2, uno per SSD SATA e l'altro anche per PCIE. Il carico di lavoro viene distribuito e gestito da ben 16 GB di RAM DDR4 che esprimono il loro meglio regalando velocità e performance. E tramite il piccolo display LCD puoi controllare lo stato operativo, l'ora, la temperatura e tanto altro.

Approfittane anche tu prima che sia tardi. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 239,59 euro, invece che 329 euro, applicando il coupon in pagina e di inserendo il codice X4VQLJZN al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.