Mini PC con Ryzen 5, SSD da 512GB e 16GB di RAM in SCONTO di 90€

La possibilità di avere un piccolo computer che però non sacrifichi le prestazioni è sicuramente rappresentata da un Mini PC. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 270,39 euro, invece che 369,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice 7BXXXAD2 al momento del pagamento.

Dunque se fai presto puoi avvalerti di un doppio sconto che ti fa risparmiare in totale più di 99 euro. Davvero una promo da non lasciarsela scappare per nessun motivo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC bestiale a prezzo da non credere

Di piccolo questo computer ha solo il design perché tutto il resto è gigante, in termini di prestazioni. Infatti troviamo il potente processore AMD Ryzen 5 5500U con 6 Core e 12 Thread supportato da ben 16 GB di RAM. Possiede poi un SSD da 512 GB che aumenta le prestazioni in modo esponenziale, soprattutto l'accensione e l'avvio dei programmi.

La super performante scheda grafica AMD Radeon Vega 7 è dotata delle uscite HDMI, DisplayPort e Type-C, consentendoti di usare fino a 3 monitor contemporaneamente. Potrai avere una risoluzione 4K UHD spettacolare. E possiede anche diverse porte USB tra cui alcune con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci e 2 porte per connessione Internet rapida.

Affrettati prima che l'offerta scada. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 5 a soli 270,39 euro, invece che 369,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

