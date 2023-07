Mini PC a PREZZO da CAPOGIRO su Amazon, 186€

Vuoi un piccolo computer per lavorare o studiare che costi il meno possibile e che ti puoi portare sempre dietro? Allora oggi puoi fare un ottimo acquisto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 186,20 euro, invece che 206,41 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore doppio sconto è da prendere al volo. Ovviamente si tratta di un piccolo computer entry level che però non ti deluderà affatto. Perfetto per programmi d'ufficio che non richiedono eccessive prestazioni ed è ottimo se vuoi usare più di uno schermo.

Mini PC con Windows 11 Pro a prezzo regalo su Amazon

Questo mini PC possiede Windows 11 Pro già installato come sistema operativo e quindi è pronto per essere utilizzato. È veloce e intuitivo. Monta il processore Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione con 4 Core e ha ben 16 GB di RAM.

Potrai archiviare quello che vuoi grazie a un SSD da 512 GB. È dotato della scheda grafica Intel UHD Graphics 600 e supporta la riproduzione video in 4K UHD a 60 Hz. Grazie al doppio ingresso HDMI e alla porta VGA sarà in grado di configurare fino a 3 monitor contemporaneamente. Possiede anche diverse porte USB tra cui 2 con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci, porta LAN e ingresso per cuffie.

Insomma questo piccolo computer a tutto quello che ti serve e costa veramente pochissimo. Se queste prestazioni sono adatte per ciò che devi fare non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 186,20 euro, invece che 206,41 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

