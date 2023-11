Mini PC potentissimo da 16GB di RAM con Coupon attivo: MEGA SCONTO

Un Mini PC è un dispositivo che racchiude, in dimensioni compatte, tutte le funzionalità di un computer. Oggi, il Mini PC NiPoGi da 16GB di RAM è soggetto ad uno sconto tramite coupon di 70€, prezzo finale 179€.

Amazon lancia lo sconto sul Mini PC con 16GB di RAM

Il minicomputer NiPoGi GK3 Pro si distingue per la potenza e l'efficienza grazie al processore Intel Celeron N5105 di undicesima generazione. Con una cache da 4 MB e 4 core operanti a una litografia di 10 nm, raggiunge frequenze fino a 2,90 GHz, offrendo prestazioni superiori del 30% rispetto alla decima generazione Celeron J4125. La sua versatilità si evidenzia nel supporto per il passaggio a Ubuntu o Linux, rendendolo un compagno affidabile per le attività quotidiane.

Equipaggiato con 16 GB di RAM DDR4 e uno spazioso SSD da 512 GB, il NiPoGi GK3 Pro ottimizza la velocità di esecuzione e offre un ampio spazio di archiviazione per file di grandi dimensioni. La flessibilità è ulteriormente potenziata dal supporto per l'espansione dello spazio di archiviazione tramite SSD SATA da 2,5 pollici/HDD o attraverso un disco rigido mobile nell'interfaccia USB 3.0/2.0.

Le capacità grafiche del microcomputer permettono la visualizzazione in 4K UHD (4096 x 2160 a 60 Hz), con il supporto per schermi tripli tramite interfaccia 2HDMI e 1VGA. Questo eleva l'efficienza del lavoro consentendo diverse attività contemporaneamente.

La connettività è garantita con WiFi 5 e Bluetooth 4.2 stabili, assicurando una connessione rapida e affidabile per navigare su Internet, guardare film senza buffering e scaricare file senza intoppi. Il NiPoGi GK3 Pro si presenta come una solida workstation, offrendo potenza e connettività per soddisfare le esigenze professionali e personali.

Amazon oggi applica un coupon sconto del valore di 70€ sul Mini PC con 16GB di RAM per un prezzo finale di 179€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.