Al pari dei fratelli "maggiori", anche i Mini PC si prestano a più necessità e tipi di utilizzo. Ci sono quelli per attività di base e quelli che invece consentono di spingere sull'acceleratore. Della seconda cerchia fa parte il computer compatto di ACEMAGICIAN con AMD Ryzen 5 5625U e ben 16GB di RAM. Il prezzo di listino è di 600€, tuttavia con Amazon oggi risparmi oltre 200€ (35%), e la spedizione è completamente gratuita.

AceMagician con AMD Ryzen 5: Amazon lo sconta di oltre 200€

Oggi, con la doppia promo sopradescritta, il rapporto qualità-prezzo del Mini PC di AceMagician è praticamente imbattibile. Esteticamente è fantastico: scocca nera, griglia a vista, e pulsante d'accensione con LED rosso che crea un effetto con un appeal unico.

Ma sono le specifiche tecniche a conquistare, e non potrebbe essere altrimenti. Di seguito trovi un elenco puntato, così rendere il tutto più chiaro:

Processore AMD Ryzen 5 5625U fino a 4,2GHz (6 core 12 thread)

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione SSD M.2

GPU AMD Radeon Vega 7 a 1800MHz

Wi-Fi 2.4/5GHz

Bluetooth 4.2

Sistema operativo Windows 11 Pro

Farsi ingannare dalle dimensioni, dal fatto che si classifichi come un Mini PC, è un enorme errore. Con questo piccolo computer desktop puoi svolgere una marea di attività, gaming compreso, senza alcun problema e surriscaldamenti anomali. Photoshop, AutoCAD, Premiere e così via, tutto è supportato nel migliore dei modi.

E anche se parliamo di connettività, non manca proprio nulla:

USB-C

USB-A 3.0 (2x)

USB-A 2.0 (2x)

HDMI

DisplayPort

Audio Jack da 3,5mm

LAN 2.5 RJ45

LAN 1G RJ45

Non c'è nulla di meglio in giro, il Mini PC AceMagician con AMD Ryzen 5 5625U - a questo prezzo, poi - è da acquistare in tempi record.

