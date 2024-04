PenDrive da 128GB ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

La PenDrive Kingston è un dispositivo di archiviazione che offre una notevole capacità di memoria di 128 GB e una versatilità senza pari grazie alla sua interfaccia hardware, che include sia USB che USB 3.2 Gen 1. Questo garantisce non solo una compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi, ma anche velocità di trasferimento elevate per gestire rapidamente grandi quantità di dati.

Una delle caratteristiche distintive di questa PenDrive è la sua resistenza agli urti, che la rende ideale per un utilizzo in movimento o in ambienti impegnativi. Ciò assicura che i tuoi dati siano protetti anche nelle situazioni più difficili. Con un'ampia asola, questa PenDrive può essere facilmente agganciata a un portachiavi o a una borsa per un trasporto sicuro e pratico ovunque tu vada.

Inoltre, il connettore USB è protetto da un solido cappuccio che garantisce la sicurezza dei dati e la durabilità del dispositivo nel tempo. Disponibile in diverse colorazioni, in base alla capacità, questa PenDrive offre anche la possibilità di esprimere la propria personalità e stile attraverso la scelta del colore preferito.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOs, Linux, e Chrome OS, questa PenDrive offre una flessibilità senza pari, consentendo agli utenti di utilizzarla su diversi dispositivi senza problemi di compatibilità.