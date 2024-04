iPhone 15 Plus: 180€ risparmiati con l'offerta Amazon

iPhone 15 Plus è il modello "mid" della linea dei top di gamma targata Apple e oggi, su Amazon, iPhone 15 Plus viene messo in sconto del 16% (180€) per un costo finale d'acquisto di 949€.

iPhone 15 Plus in super offerta

L'iPhone 15 Plus con la Dynamic Island offre una visualizzazione delle notifiche e delle attività in tempo reale, garantendo che gli utenti non perdano mai nulla, dalle chiamate in arrivo allo stato del proprio volo.

Il design del telefono è caratterizzato da un mix di materiali di alta qualità che conferiscono al dispositivo una sensazione di robustezza e affidabilità. Resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, l'iPhone 15 Plus presenta una parte frontale protetta dal Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone sul mercato.

Il display Super Retina XDR da 6,7" offre una luminosità fino a due volte superiore rispetto al modello precedente. La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x consente di catturare immagini dettagliate e di alta qualità, mentre la modalità ritratto di nuova generazione offre ritratti ancora più dettagliati e vibranti.

Grazie al chip A16 Bionic ultraveloce, l'iPhone 15 Plus supporta funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate nitide e chiare. La connettività USB-C consente una maggiore flessibilità nell'uso del dispositivo. Infine, l'iPhone 15 Plus offre una serie di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'SOS emergenze via satellite in caso di emergenza e il Rilevamento incidenti.

Su Amazon, dunque, oggi, è possibile risparmiare ben 180€ grazie allo sconto del 16% sull'iPhone 15 Plus che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 949€.

