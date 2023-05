La gamma di dispositivi OMEN di HP è pensata appositamente per i videogiocatori che vogliono un notebook in grado di sprigionare una potenza fuori dal comune. Oggi la punta di diamante è il 16-C0004SL, laptop con AMD Ryzen 7 5800H e scheda grafica AMD Radeon RX 6600M.

Il prezzo di listino è assolutamente in linea con le specifiche tecniche del notebook HP, ma oggi hai la possibilità di risparmiare ben 200€. Con lo sconto Amazon del 12%, completi l'acquisto a 1.499,99€, spedizione compresa.

Notebook HP OMEN con Radeon RX 6600M: tutta la potenza che desideri, per il gaming e non solo

L'OMEN 16-C0004SL è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco di altissima qualità, combinando potenza e prestazioni per soddisfare le esigenze dei giocatori appassionati. L'elenco delle caratteristiche tecniche ha la capacità di lasciare tutti di stucco. E non potrebbe essere diversamente, vista la macchina messa insieme da HP.

Il processore è un AMD Ryzen 7 5800H che raggiunge una velocità massima di 4.4GHz (con boost). La scheda grafiche è invece la AMD Radeon RX 6600M, una certezza.

Con il processore AMD e una potente scheda grafica potrai giocare al meglio ovunque ti portino le tue passioni. Porta il gaming a un nuovo livello con immagini nitide e uniformi grazie a un display ad alta risoluzione e a un refresh rate rapido. OMEN Tempest Cooling Technology assicura massime prestazioni anche nelle sessioni di gioco più intense.

Il notebook HP della serie OMEN è dotato di un display IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con frequenza d'aggiornamento di 144Hz. I colori sono riprodotti in modo fedele e l'esperienza visiva durante le sessioni di gioco è incredibilmente coinvolgente. Lo confermano anche i tanti commenti di utenti che hanno deciso di investire proprio su questo laptop.

A dar manforte ci sono 16GB di RAM DDR4 e 512GB di archiviazione su SSD NVMe PCIe. La tastiera è retroilluminata (RGB) e il trackpad è molto ampio, quasi come quello dei MacBook di Apple. Il comparto audio è firmato Bang & Olufsen e, infine, in termini di connettività c'è tutto quello di cui potresti aver bisogno, anche per la produttività.

Ti consiglio di fare in fretta così da approfittare dello sconto immediato di 200€. Puoi anche pagare a rate, senza interessi: 12 rate da 125€ al mese.

