Mini PC POTENTE con 16GB di RAM e SSD da 512GB a 159€

Quando gli spazi sono pochi o quando hai bisogno di un computer che puoi attaccare e staccare velocemente a uno schermo, la soluzione ideale è un Mini PC. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 159,99 euro, invece che 207,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 11%, più un ulteriore sconto di 30 euro e quindi un risparmio totale di ben 48 euro. Davvero un prezzo molto vantaggioso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle prestazioni eccezionali a un piccolo prezzo

Come dicevamo sicuramente un Mini PC rappresenta una soluzione perfetta per tanti motivi. Il suo design molto pratico e compatto ti consente di tenerlo dentro una piccola borsa. E ti basta collegarlo a un monitor qualsiasi per a vere subito un computer in ogni posto. Questo è poi è già dotato del sistema operativo Windows 11.

Monta il processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione con a supporto 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCie M.2 da 512 GB. Ha una ventola di raffreddamento da 15W efficiente e silenziosa. Possiede due ingressi HDMI e uno USB Type-C che ti permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Puoi anche avvalerti della connessione Internet tramite cavo LAN della WiFI e della tecnologia Bluetooth.

Insomma un vero portento che puoi avere a pochissimo. Quindi prima che sia tardi e non sia più disponibile a questa cifra, vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 159,99 euro, invece che 207,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.