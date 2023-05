Cos'è un Mini PC? È computer che sta quasi nel palmo di una mano e che - nonostante le dimensioni contenute - riesce a garantire un'esperienza Windows completa. Ecco perché il mercato di queste macchine desktop è così florido: sono prodotti affidabili e che costano pochissimo.

Se cerchi un computer desktop capace di portare a termine tutte le operazioni di base che svogli solitamente nel quotidiano, non puoi che approfittare del super promo Amazon (sconto + coupon). Il Mini PC SNUNMU con Intel Celeron N3350, 4GB di RAM e 64GB di SSD è disponibile su Amazon a soli 89,21€. La spedizione, inoltre, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Meno di 90€ per un Mini PC Windows: errore di prezzo?

Lo SNUNMU AK3 è uno dei Mini PC che riscuote maggior successo su Amazon. Per questo motivo ti consiglio fin da subito di non temporeggiare e di aggiungerlo subito al carrello. Visto il prezzo - più invitante del solito, perché in sconto - l'interesse è molto più alto e le unità potrebbero terminare prima del previsto.

Detto ciò, ti presento brevemente questo Mini PC. Il suo sistema operativo è Windows 10 Pro, ben gestito dal processore Intel Core N3350 a 1,1GHZ, da 4GB di RAM e da 64GB di archiviazione su SSD. Se il tuo obiettivo è guardare contenuti in streaming, lavorare con la suite Office, navigare in rete e fare un giro sui social network, con la proposta di SNUNMU puoi andare sul sicuro.

E poi, anche in termini di connettività c'è quello di cui hai bisogno per collegare le tue periferiche.

La configurazione, come avrai certamente intuito, è basilare. Voglio darti un consiglio: a meno di 90€ non dovresti fartelo sfuggire, poi - in futuro - lo migliorerai con upgrade mirati. Certo, non può ambire a diventare un computer da gaming, ma ti assicuro che le soddisfazioni non mancheranno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.