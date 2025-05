Mini PC con Ryzen 9, 16GB di RAM e SSD da 512GB in SCONTO di 200€, un affare

Se sei alla ricerca di un concentrato di potenza in un formato compatto, il NiPoGi AM21 è una scelta che merita la tua attenzione. Questo mini PC, dalle dimensioni incredibilmente ridotte, è progettato per offrire prestazioni di fascia alta in uno spazio minimo, perfetto per chi vuole ottimizzare la propria postazione di lavoro o per chi necessita di un dispositivo versatile da portare ovunque. Scopri tutte le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e lasciati sorprendere dalle sue potenzialità.

Un cuore potente in un design ultra-compatto

Il NiPoGi AM21 integra il processore AMD Ryzen 9 6900HX, una vera potenza con i suoi 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una velocità massima di 4,9 GHz. Basato sull'avanzata architettura Zen3+ a 6 nm, questo chip si pone come diretto concorrente di soluzioni di fascia alta come l'Intel i7 di 12ª generazione. A supporto, troviamo la GPU AMD Radeon 680M, dotata di 12 core e una frequenza di 2400 MHz, ideale per gestire gaming, editing video e applicazioni professionali con fluidità e precisione.

Nonostante le prestazioni di livello desktop, il NiPoGi AM21 mantiene un design incredibilmente compatto: misura appena 11,9 x 11,9 x 3,6 cm e pesa solo 1,23 kg. Grazie al supporto per il montaggio VESA incluso, potrai posizionarlo ovunque, dalla scrivania di casa a un ufficio dinamico, senza sacrificare spazio.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo mini PC è la capacità di supportare fino a quattro monitor 4K a 60Hz contemporaneamente. Grazie alle porte HDMI 2.1, USB4 Type-C e USB 3.2 Type-C, il NiPoGi AM21 offre un’esperienza visiva incredibilmente ampia e dettagliata, perfetta per professionisti che necessitano di un'ampia superficie di lavoro o per chi desidera un setup multimediale avanzato.

Espandibilità e connettività al top

Il NiPoGi AM21 non si limita a prestazioni elevate: è anche altamente espandibile. Viene fornito con 16 GB di RAM DDR5, che garantisce un incremento del 35% nelle prestazioni rispetto alla generazione DDR4, e un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512 GB. Se hai bisogno di più spazio, puoi aggiungere un secondo SSD M.2 NVMe fino a 4 TB, per soddisfare ogni esigenza di archiviazione.

La connettività è altrettanto completa, con supporto per WiFi 6, Bluetooth 5.2 e due porte LAN Gigabit Ethernet, ideali per configurazioni di rete avanzate. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, che include funzioni come Wake On LAN e Auto Power On, rendendo il dispositivo ancora più pratico e versatile.

Per completare l'offerta, nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito: un adattatore di alimentazione, un supporto VESA, un manuale utente e un cavo HDMI. Inoltre, potrai contare su un anno di assistenza clienti disponibile 24/7, per qualsiasi necessità o domanda sul prodotto.

Il NiPoGi AM21 rappresenta una soluzione all’avanguardia per chi cerca un dispositivo compatto ma incredibilmente potente. Acquistalo ora su Amazon e scopri come un mini PC può rivoluzionare il tuo modo di lavorare e divertirti. Non perdere l'occasione di portare a casa questa meraviglia tecnologica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.