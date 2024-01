Mini PC con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e 512GB di SSD SCONTATO di 100€

Scegliere un Mini PC può essere utile nel momento in cui si ha la necessità di ridurre gli spazi e di utilizzare dei dispositivi maggiormente compatti e contenuti nelle dimensioni. Oggi, su Amazon, il Mini PC con Ryzen 7 di AMD è in sconto di 100€ tramite coupon per un costo finale di 299€.

Mini PC con coupon da 100€: Amazon prepara l'affare

Il Mini PC NiPoGi rappresenta una soluzione potente e versatile alimentata da una CPU AMD Ryzen 7 3750H (frequenza da 2,3 a 4 GHz) e una grafica Radeon RX Vega 10, offre una vasta gamma di scenari d'uso come Gaming leggero, Office, Media Center, Mini Server, Istruzione, Segnaletica. Con una RAM DDR4 da 16 GB (aggiornabile a 32 GB) e un SSD SATA da 512 GB, questo mini PC offre una capacità di archiviazione generosa. Il dispositivo supporta l'uscita Dual Display grazie alla scheda grafica Radeon RX Vega 10, consentendo due display 4K a 60 Hz tramite HDMI e DisplayPort per un multitasking senza sforzo e prestazioni visive eccezionali. La presenza di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet e la connettività wireless Wi-Fi 802.11ac dual-band assicurano velocità di trasferimento file elevate e un'esperienza Internet rapida. Il mini PC è progettato per soddisfare esigenze complete, con funzionalità come Auto Power On, PXT Boot, WOL, RTC Boot e altro ancora. Facile da configurare, offre una serie di prestazioni affidabili per il business e supporta varie attività professionali. Si tratta di un dispositivo compatto ma funzionale, dotato di numerose specifiche e caratteristiche di primissima fascia che lo rendono un prodotto davvero ideale. Acquista il Mini PC risparmiando 100€ su Amazon Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare 100€, applicabili tramite coupon, sull'acquisto del nuovo Mini PC NiPoGi con una CPU AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e 512GB di SSD, prezzo finale 299€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.