Se quello con display touch integrato pensi non possa fare al caso tuo, allora forse potresti puntare sul Mini PC di NiPoGi con Intel Alder Lake di 12a generazione (fino a 3.4GHz), 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD M.2. Il prezzo, oggi più che mai, è assolutamente vantaggioso: solo 219,99€ - spedizione inclusa - grazie allo sconto Amazon del 31%.

Così piccolo, così potente: il mini PC con 16GB di RAM e Windows 11 Pro costa poco più di 200€

Questo è un Mini PC per definizione: 51.5 x 128 x 128 mm. È un computer che sta quasi nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno una sorta di tesoro. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia accattivante che serve a far circolare l'aria. A proposito, il NiPoGi AK1 Pro è silenziosissimo ed è quasi impossibile che si surriscaldi.

Come dicevo, la vera sorpresa è quello che c'è dentro:

Processore Intel Alder Lake di 12a generazione fino a 3,4GHz (più performante del noto Jasper Lake N5095)

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD M.2

Essendo dotato di un bel po' di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d'ufficio; uso quotidiano per navigare in rete, leggere email e consultare social network; come box per l'intrattenimento, da installare in salotto collegandolo al televisore.

A proposito di connettività, c'è tutto o quasi (manca solo una USB-C, peccato).

1 porta USB-A 3.0

2 porte USB-A 2.0

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Ti ricordo che per completare l'acquisto a soli 219,99€ non devi fare altro che aggiungerlo al tuo carrello Amazon. Non ci sono coupon da spuntare manualmente né codici promo da inserire. L'affare è subito pronto per te.

