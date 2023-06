Qui sulle pagine digitali di HTML parliamo spesso di Mini PC, e il motivo è molto semplice: sono macchine ultra-compatte e con specifiche tecniche (a seconda del modello, ovviamente) adatte ad ogni esigenza. Oggi però su Amazon c'è una novità, e - quasi sicuramente - si tratta di un caso unico.

Il Mini PC di HeigolaPC non solo è sottile come pochi altri della sua categoria, ma integra addirittura un display touch. Questo significa che, volendo, lo si può usare anche senza mouse e/o tastiera. Il prezzo di listino è di 299,99€ ma applicando manualmente il coupon si ottiene uno sconto del 40€ che rende il tutto ancora più invitante. Aggiungilo subito al carrello Amazon per approfittare della promo odierna, e considera anche che la spedizione è gratuita.

Mini PC con display touch e tutte le porte che vuoi: con il coupon Amazon, il prezzo è fantastico

Il Mini PC di HeigaolPC è sottilissimo, forse come il Mac Mini di Apple. E questo è già un ottimo risultato. Di forma rettangolare, il computer desktop ospita sulla parte superiore un display touch da 5,5 pollici che può tornare molto utile per quando non si hanno a disposizione mouse e tastiera, oppure un monitor esterno. Insomma, lo si potrebbe definire un Mini PC portatile (che però va sempre alimentato, a differenza dei notebook).

L'insolito look è certamente la punta di diamante di questo computer, ma anche in termini di specifiche tecniche c'è qualcosa da dire. Questo PC compatto è un medio-gamma, ideale per operazioni quotidiane come streaming, navigazione web, Office, prestazioni, email e così via. Il processore è un Intel Celeron J4125 con frequenza massima a 2.7 GHz, la RAM è da 8GB (tipo DDR4) mentre l'archiviazione su SSD è di 128GB.

In termini di connettività, il computer con Windows 11 Pro con licenza ufficiale ha tutto il necessario (e forse anche di più):

2x HDMI

4x USB 3.0

Porta Ethernet RJ45

1x USB-C

1x Audio combo jack da 3,5mm

1x microSD

Ricorda che per ottenere lo sconto di 40€ è necessario spuntare manualmente la casella del coupon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.