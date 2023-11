Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB a 90€ in MENO

Se hai bisogno di un piccolo computer che offra buone prestazioni a un costo ragionevole oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini PC a soli 199,99 euro, invece che 289,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo modo puoi risparmiare la bellezza di 90 euro sul totale. Quando lo spazio sulla scrivania è poco o semplicemente vuoi qualcosa di piccolo, che puoi anche portarti dietro, questo fa sicuramente al caso tuo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle ottime prestazioni a prezzo bassissimo

Chiaramente siamo di fronte a un prezzo davvero molto basso ma andiamo anche a vedere le specifiche:

Prestazioni: monta il processore Intel Alder Lake N95 di dodicesima generazione con 4 Core e a supporto 16 GB di RAM. Inoltre possiede un SSD da 512 GB che aumenta notevolmente la velocità di accensione ed è un ottimo spazio di archiviazione.

Ingressi e uscite: possiede 4 porte USB di cui 2 con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci, 2 ingressi HDMI , una per cavo LAN, cuffie e microfono.

e uscite: possiede di cui 2 con interfaccia 3.0 per trasferimenti veloci, , una per cavo LAN, cuffie e microfono. Design: è molto piccolo e, con un attacco VESA, lo puoi anche agganciare dietro un monitor e trasformi qualsiasi schermo in un computer.

Oggi è sicuramente la migliore scelta che puoi are della categoria. Però devi essere veloce. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 199,99 euro, invece che 289,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

