Mini condizionatore Xiaomi, piccolo ma incredibile: rinfresca a soli 59€

Il caldo inizia a farsi sentire in tutta Italia e per tanti comincia a farsi impellente il bisogno di aria fresca. Come parte dell’ecosistema Xiaomi, questo mini condizionatore prodotto dal brand Microhoo è una vera e propria sorpresa, adatto proprio per chi cerca qualcosa di semplice ma al contempo efficace per combattere il caldo. Considerando che su Amazon lo trovi a un prezzo a dir poco concorrenziale, ecco che l'affare dell'Estate si palesa all'orizzonte. Completa l’ordine adesso per averlo a 59€ circa, con le spedizioni rapide e gratuite.

Xiaomi, un condizionatore incredibile

Non solo è un dispositivo a basso consumo energetico, ma funziona davvero. Nel senso che ti permette di ottenere aria fresca in un attimo e senza compromessi di sorta. Bello nel design, il suo sistema di funzionamento è diverso dagli altri raffrescatori e ti permette di ottenere aria refrigerata in un attimo e con un consumo energetico ridicolo, come abbiamo scritto prima, ovverosia appena 6W di massimo assorbimento. Certo, non possiamo parlare di un condizionatore con motore e compressore, ma considerando che si collega a una semplice presa USB e che non ha motori con gas di raffreddamento, è tanta roba davvero.

Tra l'altro è anche super semplice da usare, grazie a un pratico display touchscreen che ti permette di scegliere fra 99 modalità di livelli di intensità. Il classico gioiello che gravità nell’ecosistema del colosso cinese, che in pochissimi però conoscono. Per preparalo e usarlo al meglio, stacca il serbatoio di acqua di 1 litro, riempilo e posizionato in frigo. Quando è freddo, riposizionalo nel device per ottenere un migliore effetto refrigerante. E anche se non raffredderà l'intera stanza, di certo lo farà per l'area che più ti interessa, come ad esempio la zona della scrivania o quella dove riposano i tuoi bambini.

Insomma, questo condizionatore portatile Xiaomi è uno di quei prodotti sorprendenti, che spesso nemmeno sai che esistono fino quando non li scopri, e dopo non puoi più farne a meno. A questo prezzo, poi, e direttamente via Amazon, è un affare da chiudere senza pensarci su troppo, e che puoi concederti senza sensi di colpa. Completa l’ordine adesso per portarlo a casa a 49€ circa con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.