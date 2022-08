Xiaomi Mi Pad 5, il gemello dell'Apple iPad Air su eBay a un prezzo MAI VISTO PRIMA

Grazie agli Xiaomi Days anche il Mi Pad 5 si può acquistare oggi a un prezzo super vantaggioso. Caratterizzato da un design che ricalca abbastanza quello dell’iPad Air ma con schermo LCD WQHD+ da 11 pollici a 120 Hz e un prezzo di partenza concorrenziale: 271 euro per chi lo compra subito, fino a esaurimento scorte, grazie alla promozione in corso su eBay. Il dispositivo, nella configurazione da 6GB+128GB , oggi ti costa 67 euro di meno semplicemente inserendo il codice XIAOMIFESTAGO22 al momento del pagamento per riscattarlo.

Xiaomi Mi Pad 5, specifiche e prezzo

Lo Xiaomi Mi Pad 5 ha un display LCD WQHD+ da 11 pollici a 120 Hz con 2560x1600 pixel di risoluzione, è a luce blu ridotta, che conferisce un'efficace protezione alla vista degli utenti. Lo schermo è inoltre dotato di un sensore di luce ambientale dedicato per garantire un adattamento preciso a qualsiasi ambiente di illuminazione. Il supporto a Dolby Vision e i colori naturali ad alta fedeltà fanno poi il resto, garantendo un'esperienza visiva incredibile per immagini, giochi e film.

Lo Xiaomi Pad 5 vanta anche audio immersivo quad stereo, grazie a quattro altoparlanti che garantiscono un audio surround straordinario nei formati di immagine orizzontale e verticale, con un suono potente e un impatto diretto, per un'esperienza audio da cinema. A muovere il tutto c'è un processore Qualcomm Snapdragon 860 con tecnologia di elaborazione da 7 nm: quando un utente guarda video, gioca o naviga sul Web, il processore sarà sempre un passo avanti, consentendogli di godere di velocità e fludità.

Xiaomi Pad 5 è stato pensato anche per soddisfare le esigenze di scrittura e disegno, rendendo il tablet sia un quaderno che una tela perfetti per non perdere un solo momento di ispirazione. Ecco perché include una smart pen di nuova generazione, la cui sensibilità alla pressione su 4096 livelli rileva con precisione le variazioni nella pressione della "punta", consentendo tratti precisi e uniformi. A completare il quadro, una vera e propria super batteria da 8720 mAh. Il dispositivo ti costa 67 euro di meno semplicemente inserendo il codice XIAOMIFESTAGO22 al momento del pagamento per riscattarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.