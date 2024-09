Milan - Lecce: come vedere il match in streaming dall'estero

Milan - Lecce apre il nuovo turno di Serie A: la partita è in programma oggi, 27 settembre 2024, a partire dalle 20:45. Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Per guardare la partita, quindi, è sufficiente attivare il piano Standard oppure il piano Plus, andando così ad accedere a tutto il catalogo di DAZN e, quindi, a tutte le partite di Serie A e Serie B.

Per chi si trova fuori dall'Italia c'è la possibilità di vedere Milan - Lecce in streaming dall'estero e con commento in italiano. In questo caso, è sufficiente utilizzare una VPN, selezionando un server italiano e andando poi a collegarsi a DAZN per vedere il match (è necessario aver attivato un abbonamento alla piattaforma).

La VPN da utilizzare in questo caso per vedere Milan - Lecce in streaming dall'estero è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Il servizio è disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e potendo sempre beneficiare di 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Milan - Lecce in streaming dall'estero: la procedura

Per vedere Milan - Lecce in streaming dall'estero è necessario seguire la seguente procedura:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

dall'app della VPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta

per avviare la connessione protetta raggiungere DAZN per seguire il match

La VPN da utilizzare in questo momento non può che essere NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese ed è attivabile tramite il box qui di sotto, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il servizio è ottimizzato per lo streaming e garantisce prestazioni ottimali anche grazie a una rete di oltre 6 mila server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.