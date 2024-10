Milan - Club Brugge: come vederla in diretta streaming dall'estero

Milan - Club Brugge è una delle partite in programma per questo turno di Champions League. Il calcio di inizio è fissato per oggi, 22 ottobre, alle 18.45. Si tratta di un match molto importante per il Milan, che ha bisogno di punti per alimentare le sue ambizioni in Champions League.

Per vedere la partita in diretta streaming dall'estero è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, ora attivabile con un costo di 24,99 euro al mese che si riduce a 14,99 euro al mese scegliendo il piano annuale con pagamento mensile. Per chi si trova fuori Italia, invece, c'è un passaggio aggiuntivo da considerare.

Per seguire Milan - Club Brugge in streaming dall'estero, infatti, serve una VPN. La scelta giusta è NordVPN, ora disponibile con uno sconto del 71% scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

In questo modo, il costo della VPN si riduce fino a 3,59 euro al mese. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Milan - Club Brugge: la procedura per vederla in diretta streaming dall'estero

Per guardare Milan - Club Brugge in diretta streaming dall'estero è necessario avere una VPN illimitata con possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano, collegandosi a un server situato nel nostro Paese. La scelta giusta, in questo momento, non può che essere NordVPN, ora disponibile con un costo di 3,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attivata la VPN, dall'app di NordVPN bisognerà selezionare un server italiano, in modo da avviare la connessione VPN con un indirizzo IP italiano. A questo punto, basta collegarsi a NOW per seguire la partita (dopo aver attivato il Pass Sport di NOW disponibile da 14,99 euro al mese).

Per accedere alla VPN basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.