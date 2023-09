I migliori tool AI gratuiti per la progettazione grafica

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il campo della progettazione digitale, offrendo agli artisti e ai designer nuove possibilità di esprimere la propria creatività. Gli strumenti di progettazione grafica basati sull’AI permettono di creare progetti più originali in molto meno tempo.

5 strumenti AI gratuiti per migliorare la tua progettazione grafica

Sia che si tratti di un’azienda che vuole ridurre i costi, di un grafico che vuole ampliare il proprio lavoro o di una persona senza competenze di progettazione, questi strumenti di intelligenza artificiale per la progettazione grafica offrono risultati spettacolari.

Ecco quali sono i 10 migliori strumenti AI gratis per il graphic design che ampliano il potenziale creativo.

1. Adobe Firefly

Per risultati professionali, un marchio di software affidabile come Adobe è un ottimo punto di partenza. Insieme a Sensei, Firefly rappresenta la sua prima grande incursione dell’intelligenza artificiale generativa nell’arte e la beta è in pieno svolgimento.

Le possibilità sono infinite per i designer. Si possono produrre tutti i tipi di grafica utilizzando delle semplici istruzioni di testo. Naturalmente, a seconda dello stile di design, il fotorealismo o qualcosa di più artistico può essere quasi sempre una scelta appropriata.

Si possono anche selezionare diversi colori e tonalità, illuminazione, composizioni e proporzioni. Altre funzionalità utili per i grafici includono la ricolorazione istantanea delle immagini vettoriali e l’aggiunta di effetti e trame al testo. Se si è già utilizzato generatori di arte AI, si saprà come la tipografia è quasi inesistente, quindi questa è una funzionalità gradita.

È anche molto più veloce del rendering 3D. Non serve essere un mago di Adobe per usare Firefly. In effetti, è una delle soluzioni AI più semplici ma potenti. Se si utilizzano già altri programmi Adobe per la progettazione grafica, è il compagno perfetto per dare vita alle proprie idee prima di fare gli ultimi ritocchi.

2. Canva

Canva domina da tempo lo spazio degli strumenti di progettazione online, consentendo agli utenti di creare facilmente grafica e materiali di marketing unici utilizzando un'enorme libreria di modelli ed elementi stock.

Ora è possibile creare progetti e variazioni unici ancora più velocemente con il suo motore di intelligenza artificiale generativa e altri strumenti AI. Questi includono un dispositivo per la rimozione dello sfondo, un creatore di modelli personalizzati, un convertitore di immagini e altro ancora.

Poiché Canva utilizza l'intelligenza artificiale insieme alla sua suite di progettazione già di successo, si può facilmente aggiungere testo in modo tradizionale, cosa che molti strumenti di immagine AI trascurano. È possibile anche accedere a milioni di icone e altri elementi.

Con Canva si ottiene un account utente completo con spazio di archiviazione, funzionalità di condivisione e supporto per i team. È possibile creare fino a 50 progetti AI prima di dover pagare per un piano premium. Ciò consente 500 generazioni al mese.

3. AutoDraw

Come suggerisce il nome, AutoDraw di Google Creative Lab completa automaticamente i disegni e schizzi di progettazione utilizzando l'intelligenza artificiale.

Lo fa dando suggerimenti su come pensa che dovrebbe essere lo schema. Basta cliccare sulla risposta corretta e l'oggetto verrà disegnato correttamente. I risultati possono essere descritti come semplici ma di alta qualità.

Sebbene manchi di ombre e di qualsiasi tipo di elemento astratto, è un modo rapido per ottenere uno schizzo abbastanza decente. Si può usare nella fase di ideazione, per creare icone e modelli di base o semplicemente per risparmiare tempo nel proprio flusso di lavoro.

È possibile interrompere il disegno automatico in qualsiasi momento e aggiungerlo all'immagine a mano libera. Dispone inoltre di riempimento colore, ridimensionamento e possibilità di aggiungere forme o testo di base. Una volta terminato, basta fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine o andare al menu delle opzioni per scaricarla.

AutoDraw è completamente gratuito e ricorda anche dove si è rimasti se si chiude la scheda. Tuttavia, non dispone di una funzione di account, quindi non è la scelta migliore per progetti a lungo termine.

4. Fotor

Fotor è un ottimo generatore di arte AI a tutto tondo e può essere un ottimo compagno per qualsiasi graphic designer. Utilizzando le giuste istruzioni e selezioni di stile, questo potente strumento può generare loghi, poster, modelli di prodotti, architettura e persino design di interni.

Inoltre, non è necessario possedere competenze di progettazione per ottenere risultati professionali. L'importante è utilizzare quanti più dettagli possibili nella descrizione. Ogni prompt creerà più versioni tra cui scegliere. Fotor ha anche molti strumenti aggiuntivi di modifica delle immagini che possono essere utilizzati sui nuovi progetti AI o altre immagini.

Come con la maggior parte dei generatori di arte AI, il testo nei loghi e nei disegni verrà troncato. Tuttavia, Fotor fa comunque un buon lavoro posizionandolo nel posto giusto. Tutto quello che si deve fare è sostituirlo successivamente. Si acquisiscono tutti i diritti sui progetti finiti e, essendo generati dall’intelligenza artificiale, si ha anche la certezza dell'originalità.

5. Khroma

Khroma è un altro strumento gratuito che fa risparmiare tempo ai graphic designer automatizzando il processo di tavolozza dei colori.

Ciò che lo distingue davvero sono i suoi suggerimenti di colore basati sull'intelligenza artificiale. Questo tool, infatti, analizza le immagini caricate o le parole chiave fornite per generare tavolozze di colori personalizzate. Si tratta di punto di svolta quando si vuole catturare uno stato d'animo specifico o abbinare il design a un concetto particolare.

Dopo aver scelto uno schema, si ha la possibilità di regolare le variazioni di colore, la saturazione e la luminosità direttamente nello strumento, ottenendo un alto livello di personalizzazione. Inoltre, Khroma si integra perfettamente con i software e le piattaforme di progettazione più diffusi, fornendo nomi di colori, codici esadecimali, valori RGB, codice CSS e accessibilità WCAG.