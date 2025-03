Migliori smartphone Xiaomi alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è appena sbarcata su Amazon con promozioni da far girare la testa! Se vuoi rinnovare il tuo cellulare, questo è il momento giusto: da oggi hai a disposizione i migliori smartphone Xiaomi in svendita totale grazie ad una serie di sconti pazzeschi. Scegli il tuo preferito e corri ad ordinarlo!

Offerte di Primavera Amazon: i migliori smartphone Xiaomi in promozione

Abbiamo selezionato per te i migliori smartphone Xiaomi che da oggi trovi in promozione speciale su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. Approfittane il prima possibile!

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14

Lo Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 vanta l'innovativo processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra con tecnologia a 6nm che garantisce performance sempre eccellenti. Oggi è disponibile a soli 229 euro con uno sconto dell'8%.

Xiaomi 14T Pro

Lo Xiaomi 14T Pro è dotato del sensore fotografico Light Fusion 900 da 1/1.31" che vanta un high dynamic range da 13.5EV e una profondità di colori nativa a 14-bit. Oggi è disponibile a soli 599 euro con uno sconto dell'8%.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Lo Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ dispone di un brillante display Eye-Care da 1,5K a 120Hz, con Corning Gorilla Glass Victus 2. Oggi è disponibile a soli 479 euro con uno sconto dell'8%.

Xiaomi POCO X7

Lo Xiaomi POCO X7 si contraddistingue per una potentissima batteria da 5.110mAh che assicura un'autonomia di oltre 24 ore. Oggi è disponibile a soli 229 euro con uno sconto dell'8%.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è dotato del potente MediaTek Dimensity 7200 Ultra che offre prestazioni più bilanciate offrendoti un'esperienza di intrattenimento fluida. Oggi è disponibile a 309 euro con uno sconto del 6%.

