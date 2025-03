Migliori smartphone Samsung alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni: garante di massima qualità e affidabilità in ogni settore e in ogni fascia di prezzo. Oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera sono presenti diversi sconti su alcuni smartphone targati proprio Samsung, scopriamoli insieme.

Festa delle Offerte di Primavera: Samsung e Amazon lanciano le promo sugli smartphone

Procediamo, dunque, con quelli che sono i migliori sconti relativi agli smartphone Samsung in occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon:

Samsung Galaxy S25 Ultra: il top di gamma assoluto dell'azienda coreana viene messo in offerta con uno sconto attivo del 6% e un prezzo finale di 1.499€. Si tratta di un device che, tra le caratteristiche principali, presenta un particolare uso dell'AI in ogni sua componente e funzione. Se siete alla ricerca di un top di gamma è il momento di acquistarlo!

Samsung Galaxy S25+: proseguiamo questa lista con il modello che precede l'S25 Ultra, ovvero l'S25+. In questo caso ci troviamo di fronte ad un device comunque di fascia top, che garantisce prestazioni al massimo grazie alla presenza dell'innovativo SoC Snapdragon 8 Elite. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera lo sconto attivo è del 4% e il prezzo finale è di 1.189€. Approfittane subito!

Samsung Galaxy A56: proseguiamo con uno degli ultimi medio-gamma dell'azienda, si tratta di uno smartphone recente e all'avanguardia. Dotato di connettività 5G, display Super AMOLED da 6,7 pollici e tante altre funzionalità. Lo sconto attivo è del 4% e il costo finale è di 479€. Approfitta della promo!

Samsung Galaxy A16: proseguiamo con uno smartphone di fascia più bassa, più orientato all'entry level ma che comunque, per questo target, è attualmente un punto di riferimento. Il Galaxy A16 presenta caratteristiche all'avanguardia con un prezzo super competitivo. Lo sconto attivo oggi è del 24% e il costo finale è di 159€. Non perdere questa chance!

Samsung Galaxy A25: ritorniamo fra i medio-gamma con l'ultimo smartphone di questa piccola lista. Il Galaxy A25 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici in FullHD+, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo sconto attivo su Amazon è del 36% e il prezzo finale è pari a 235,90€. Prima che scada!

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera questi erano i migliori sconti sugli smartphone targati Samsung.

