Migliori criptovalute per un rendimento esplosivo nel 2024

Gli utenti di Tron (TRX) non potranno più accedere ai servizi on-chain di USDC a partire da febbraio 2025. Polygon (MATIC) ha annunciato una nuova partnership con StarkWare.

NuggetRush (NUGX) continua la sua ascesa sul mercato, vendendo 190 milioni di token mentre la sua prevendita si avvicina alla fine. I giocatori possono formare delle community nella sua rete di gioco. Ma la partecipazione dei gruppi sarà sufficiente a rendere NUGX uno dei migliori altcoin di gioco? Discutiamone.

NuggetRush: creare opportunità per vincere l'oro sostenendo le comunità minerarie

L'estrazione mineraria artigianale è un'attività divertente e amata da milioni di persone in tutto il mondo. Grazie a NuggetRush (NUGX), gli utenti della blockchain di tutto il mondo possono rivivere l'esperienza del settore minerario attraverso il suo gioco di realtà virtuale.

NuggetRush (NUGX) consente di ottenere ricompense NFT grazie all'attività di gioco. Ogni fase del gioco offre l'opportunità di raccogliere ricompense NFT, fondi di gioco e incrementi dell'efficienza mineraria. Inoltre, i personaggi NFT sono anche incorporati come lavoratori minerari.

Devi raccogliere in modo accorto questi NFT, dando priorità alle opzioni migliori per le tue operazioni minerarie. Inoltre, puoi vendere questi asset NFT in cambio di denaro sul marketplace, quindi tenere d'occhio i personaggi rari è un buon modo per aumentare i tuoi guadagni.

Infine, lo staking NFT è uno dei modi in cui NuggetRush (NUGX) permette ai giocatori di guadagnare dalle loro attività di estrazione mineraria.

Il settore del gaming potrebbe non essere più lo stesso dopo l'imminente lancio di NuggetRush (NUGX). La sua ICO blockchain ha venduto 190 milioni di token NUGX, superando diverse nuove ICO. Dopo l'ingresso nel quinto round della prevendita, NUGX si trova a 0,018 $. Nonostante ciò, NUGX aumenterà dell'11,1% a 0,020 $.

La community di Tron si confronta con la delusione di Circle

Molti membri della community di Tron (TRX) si sono svegliati con la deludente notizia dell'uscita di Circle dalla rete. Circle ha annunciato che non sarà più disponibile su Tron a partire da febbraio 2025. La notizia è stata una delusione perché Tron (TRX) era diventato famoso per la sua attività di stablecoin, soprattutto nel 2023.

La decisione di Circle di uscire da Tron potrebbe smorzare le prestazioni di TRX nel 2024. TRX era a 0,1099 $ il 20 gennaio. Il 5 febbraio è balzato dell'8,1% a 0,1189 $. TRX è salito del 17,4%, raggiungendo quota 0,1397 $ il 21 febbraio.

Secondo gli analisti, Tron (TRX) potrebbe riprendersi grazie ai suoi piani di investimento nelle iniziative DeFi per il re-staking su Bitcoin. Inoltre, si aspettano che Tron (TRX) possa contare su un maggior numero di partnership che lo aiutino a riprendersi dalla perdita della collaborazione con Circle. Questo potrebbe far salire il valore di TRX dell'11,2% a 0,1554 $.

Polygon si prepara a lanciare Circle STARK

Polygon (MATIC) ha presentato un nuovo tipo di prova crittografica che rende le transazioni più veloci ed economiche. Il progetto di Circle STARK è in collaborazione con StarkWare. Una delle funzioni di Circle Stark è quella di accelerare il processo di prova per i rollup, aumentando così la scalabilità e l'efficienza delle blockchain.

Il fermento per Circle STARK potrebbe aumentare la FOMO e le prestazioni di febbraio di Polygon (MATIC). MATIC era a 0,7823 $ il 21 gennaio. Il 14 febbraio è balzata del 13,8% a 0,8909 $. MATIC è poi balzata del 15,1% a 1,0261 $ il 20 febbraio.

Lo zkEVM di Polygon (MATIC) ha registrato una crescente adozione da parte degli utenti dal 2023. Secondo gli analisti, le STARK potrebbero rappresentare una nuova fase della popolarità della zkEVM di Polygon (MATIC).

Grazie a transazioni più rapide ed economiche, un maggior numero di sviluppatori potrà spostare i propri progetti su Polygon (MATIC). Inoltre, potrebbe rafforzare la posizione di Polygon come uno dei migliori progetti DeFi. Questo potrebbe far salire il valore di MATIC del 40,3% a 1,4405 $.

